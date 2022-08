Problemi per Facebook: da questa mattina centinaia di migliaia di utenti segnalano che le loro bacheche sono piene di post di persone sconosciute, di gruppi a cui non sono iscritti o di celebrità che non seguono.

Sul sito Downdetector.com, bussola di riferimento sui problemi alle piattaforme social, si sono registrate diverse migliaia di segnalazioni di problemi sulla piattaforma di proprietà di Meta.

Un feed del tutto stravolto, come se l’algoritmo che ci fa vedere le notizie che ritiene più ci possano interessare, ha smesso di funzionare. “Il feed è impazzito, mi compaiono pagine che non ho mai cominciato a seguire”, segnalano in molti. Un problema ora risolto.

Un malfunzionamento che riguarda anche alcuni tra gli account più seguiti, come quelli di Cristiano Ronaldo e Shakira. Ma in molti vedono sulle proprie bacheche anche gli auguri di compleanno a perfetti sconosciuti.

Su Twitter l’hastag #FacebookDown è diventato trending topic. Ma più che un disservizio vero e proprio si è trattato di un malfunzionamento dell’algoritmo che regola e organizza i contenuti sulle bacheche degli iscritti: “Sappiamo che alcune persone stanno avendo problemi con il loro Feed Facebook. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi”, ha riferito un portavoce di Meta. Un problema che ora è rientrato.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata