Ultimi quattro appuntamenti per il mese di novembre organizzati a Ghilarza dall’Associazione per Antonio Gramsci. Oggi, alle 18 all’auditorium comunale, la Scuola popolare Antonio Gramsci propone la proiezione del docufilm "Sessanta ore: l'incendio del Motiferru" con Giuseppe Mariano Delogu.

Domani 23 novembre, alle 18 alla Torre aragonese, in occasione degli eventi organizzati in collaborazione con il Comune per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sarà presente Najla Hassen, mediatrice interculturale arabofana, operatrice per i diritti umani, impegnata con le vittime di tortura e le donne più vulnerabili. Dialogherà con lei Ilaria Onida. Previsti anche interventi musicali a cura di Luca Cadeddu Palma. Giovedì 28, alle 18,30 al cinema Joseph, sarà proiettato il film “Aria ferma” della regia di Leonardo di Costanzo. Infine venerdì 29, alle 19 alla Torre aragonese, è in programma lo spettacolo teatrale sull’esperienza laboratoriale presso la casa di reclusione “Salvatore Soro” di Oristano di e con l’attore e regista Paolo Floris.

