Prosegue con il terzo appuntamento di “Estudi Polifònic” la stagione concertistica 2024 organizzata dal Coro Polifonico Algherese. E' la rassegna, giunta alla 28esima edizione, di cui fa parte la sezione “Percorsi polifonici”, dedicata alla musica corale classica.

Protagonisti della serata, in programma sabato 14 settembre, alle 20.30, nella cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, sarà la sezione femminile del Complesso vocale di Nuoro.

Fondato nel 1984, il Complesso affronta un repertorio corale vasto e diversificato, che spazia dalla monodia gregoriana alla polifonia contemporanea, nello spirito di un costante approfondimento della vocalità, dell’interpretazione e della prassi esecutiva caratteristiche di ciascuna epoca. Svolge intensa attività concertistica in ambito nazionale e internazionale proponendo programmi monografici incentrati su autori.

Diretti dalla maestra Franca Floris e accompagnate all'organo dal maestro Ugo Spano, ad Alghero verranno proposti alcuni brani dell'Opera 39 per coro femminile e organo di Felix Mendelssohn Bartholdy, a partire da “Veni Domine”, per passare con il “Laudate pueri” proposto dalle soprano Simona Caria e Michela Murru e dall'alto Carmela Podda, e concludere con “Surrexit pastor bonus”, con le soprano Caterina Putzu, Paola Sotgiu e Valentina Satta, e gli alti Carmela Podda e Sara Sotgiu.

Il concerto del coro nuorese sarà introdotto dalle formazioni corali dell'associazione ospitante. Prima il “Joves Ensemble”, sezione giovanile diretta dalla maestra Maria Gabriella Mura, poi dallo stesso Coro Polifonico Algherese, diretto dal maestro Ugo Spanu, direttore artistico della manifestazione.

L'edizione 2024 di Estudi Polifònic rientra nel programma di promozione strategica territoriale “Salude & Trigu”, promosso dalla Camera di Commercio di Sassari. L’organizzazione è resa possibile grazie al supporto del Ministero della Cultura e della Regione autonoma della Sardegna, della Fondazione Alghero, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero, e si realizza grazie alla disponibilità della Diocesi di Alghero-Bosa e della Parrocchia della Cattedrale.

L’appuntamento (con ingresso libero) è quindi fissato per sabato 14 settembre, alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria.

