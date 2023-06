I libri, la musica e la street art sono pronti, sabato e domenica, ad animare il piccolo paese della Barbagia di Seulo per la manifestazione “Parole, musica e Colori in Esterzili”, giunta alla sua sesta edizione e organizzata dalla Pro Loco. I pennelli dell’associazione Skizzo di San Gavino daranno vita ad alcune serrande: gli artisti proporranno una rivisitazione del tempio delle acque e della Dea Madre, ma anche del tipico prodotto locale “sa cocoedda”.

Sabato alle 17.30 a San Sebastiano, la giovane scrittrice di Ardauli, Chiara Miscali, presenterà “Via del Glicine”. Alcuni passi del suo libro verranno affidati alla voce di Michela Atzeni. Alle 21.30 a Funtan’e susu Matteo Porru dialogherà con il giornalista Giacomo Mameli sulla sua ultima opera: “Il dolore crea l’inverno”. Sarà sempre Michela Atzeni a svelare al pubblico qualche assaggio del romanzo.

Domenica, invece, nel cortile di tziu Emiliu ci sarà l’aperitivo con l’autrice Teresa Argiolas. Alle 17.30 in piazzetta San Teodoro Emiliano Deiana, accompagnato dal giornalista Vito Fiori, presenta “L’infinito in un istante”. Alle 19, chiuderà la manifestazione il Coro Fra Antonio Maria da Esterzili con una performance che unirà musica, poesia e letture. Durante il fine settimana sarà possibile, negli angoli scelti per la presentazione dei libri, visitare la mostra “Io apro all’Unesco, la mostra fotografica dedicata ai siti nuragici di maggior pregio e attrazione dell’Isola. Ma c’è spazio anche per lo sport: domenica alle 9.30 per le vie del paese va in scena l’undicesima edizione di Esterzili in Corsa.

