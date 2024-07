Gruppi in maschera, musica dance e schiuma party. Fine luglio all’insegna del divertimento nel Parteolla con due appuntamenti del Carnevale estivo. Si comincia domani a Dolianova con la festa in maschera organizzata dalla Pro Loco. Alle 19 il raduno dei gruppi in costume in Piazza Europa dove, alle 20, partirà la sfilata per le vie del paese. Il corteo colorato attraverserà il centro per poi tornare nella medesima piazza. Al termine della sfilata, spazio al Dj Show di Sandro Murru con il festival della musica dance anni ’80, ’90 e 2000 per il quale sono attese a Dolianova centinaia di persone come accadde la scorsa estate.

Martedì 23 luglio si replica a Soleminis con il Carnevale estivo organizzato dalla Pro loco: alle 18,30 il raduno dei figuranti e dei carri allegorici in Piazza della Stazione. La sfilata attraverserà le vie del paese e si concluderà in via Lussu per lo schiuma party. Spettacoli di intrattenimento con il mago Harry Palmieri e la musica di Lady Manu Deejay

© Riproduzione riservata