Portare i libri, le penne che li hanno firmati e la cultura letteraria in generale in più angoli dell'Isola, a contatto con territori e abitanti: anche quest'anno riparte il festival diffuso di letteratura Éntula, oggi alla quattordicesima edizione. I primi appuntamenti avranno al centro "Il nido del corvo" (Feltrinelli, 2026) e il suo autore, Piergiorgio Pulixi, in dialogo martedì 13 con Lucia Cossu a Cagliari, dalle 17 all'Auditorium del Convitto nazionale di via Cesare Pintus, e giovedì 22 con Roberto Sanna a Sassari, per le 17:30 all'Auditorium del Polo tecnico di via Monte Grappa 2E.

Protagonisti dell'ultima fatica di Pulixi sono gli inquirenti Daniel Corvo e Viola Zardi, che entrano in azione quando il cellulare di una donna scomparsa da mesi, benché silenzioso da allora, viene improvvisamente riacceso. I due seguono il segnale del telefono e trovano una mano femminile, conservata impeccabilmente: il misterioso carnefice dà così via a una partita fra duello e caccia all'uomo con Corvo e Zardi, eletti da lui stesso a degni rivali per smascherarlo: nelle umide paludi del Sinis si susseguono segreti e rivelazioni, in un allucinato viaggio in cui due investigatori dagli animi opposti dovranno unire le forze per impedire altro sangue sparso e, forse, il compimento di un disegno più grande.

Mentre l'incontro nel capoluogo è realizzato con il sostegno di Comune e in collaborazione con Convitto nazionale e Libreria Miele Amaro, quello a Sassari è supportato da Polo tecnico Devilla e Libreria Koinè Ubik, con entrambe le date che ricevono il contributo di Regione e Fondazione Sardegna.

© Riproduzione riservata