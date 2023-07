Noi uomini pensiamo ai topi come portatori di malattie, ma una topolina ribelle vede gli umani come inquinatori, che riempiono i tubi di liquami e sostanze tossiche che fanno ammalare la sua specie. Il ribaltamento del punto di vista è alla base di “E se i topolini scoprissero i tombini?" che la compagnia sarda Abaco Teatro mette in scena giovedì all'Astra di Sassari con inizio alle 21.

Dopo il successo del primo appuntamento prosegue la rassegna dedicata alle famiglie “Il teatro dei piccoli” inserita all’interno della programmazione di “Sassari Estate” e organizzata da La botte e il cilindro nel teatro Astra dotato di aria condizionata.

Da qualche anno “Il teatro dei Piccoli” arricchisce la programmazione annuale costante e continua che botte e cilindro svolge a Sassari da più di quarant’anni. La compagnia è riconosciuta dal Ministero della Cultura, che sostiene le sue attività insieme alla Regione, al Comune di Sassari e alla Fondazione di Sardegna.

La rassegna proseguirà mercoledì 2 agosto con la compagnia Theandric che presenta “Il piccolo principe”, a seguire Bocheteatro: giovedì 24 agosto con “Bu! che paura! che mostro ti mostro?” e Teatro instabile: giovedì 31 agosto con “Eleonora regina d’Arborea”.

