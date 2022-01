Il mondo della cultura e del giornalismo dice addio a Sergio Lepri.

Direttore dell’Ansa dal 1962 al 1990, aveva 102 anni.

Nato a Firenze il 24 settembre 1919, si era laureato in Filosofia e durante la Seconda guerra mondiale era stato sergente di fanteria per poi entrare, dopo l’8 settembre, nella Resistenza col Partito d’Azione e in seguito col Partito Liberale.

Tra il 1943 e il 1944 la sua prima esperienza giornalistica, col giornale clandestino del PLI fiorentino, “L'Opinione”, partito di cui verrà eletto segretario cittadino dopo la liberazine.

Nel 1945 aveva cominciato il praticantato nel quotidiano La Nazione del popolo, e l’anno successivo era diventato giornalista professionista.

Nel 1957 è stato nominato portavoce di Amintore Fanfani, segretario nazionale della Democrazia Cristiana, e nel 1958-59 Capo del Servizio stampa della presidenza del consiglio con Fanfani presidente. Nel settembre 1960 viene assunto dall'Ansa di cui diventa condirettore responsabile nel gennaio 1961 e direttore responsabile nel gennaio 1962. Ha lasciato l'agenzia il 15 gennaio 1990.

(Unioneonline/s.s.)

