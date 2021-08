E’ morto Flavio Campagna, in arte Kampah o F CK, regista, pittore, illustratore, designer, stencil artist e fotografo di fama internazionale. Nel corso della sua carriera aveva piantato i semi della comunicazione in tutto il mondo: Londra, Los Angeles, Amsterdam, Bali, Sydney, Roma. La sua vita è sempre stata un viaggio costante, alla ricerca di mondi sconfinati e da scoprire, per aprire nuove frontiere allo spirito, all’arte e alle nuove forme espressive.

Era ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale Maggore di Parma. In tanti lo hanno ricordato sui social, tra cui Morgan che in un lungo messaggio ha scritto: “Non c’è nessun ambito dell’arte dell’immagine e del segno che Kampah non abbia praticato e anticipato, il suo lavoro rimarrà. Ma quello che mi spezza il cuore è che Flavio era un mio grande amico, e non basta la parola amico per descrivere quanto fossimo legati, quanto importante sia stato per me questo riferimento culturale, umano, spirituale” – conclude il lungo messaggio dicendo- “Flavio Kampah era la persona più buona e calma del mondo, con lui era tutto sempre molto bello, facile, perché aveva una sicurezza interiore, una persona a cui affidarsi, un vero uomo, un padre, un fratello, mi mancherai tanto, amico mio”.

