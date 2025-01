È morto a 78 anni David Lynch. Ne ha dato notizia la sua famiglia sulla sua pagina Facebook: «È con grande cordoglio che noi, la sua famiglia, annunciamo la morte dell’uomo e dell’artista David Lynch. Apprezzeremmo un po’ di privacy in questo momento. C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma come avrebbe detto lui, “guarda la ciambella e non il buco”. È una bella giornata con un sole splendente e cielo blu dappertutto».

Lynch è un autentico genio del cinema, uno dei registi più amati della storia. Il suo stile visionario è stato una vera e propria rivoluzione, per il cinema e la tv. Regista di Dune, Velluto Blu, Mullholland Drive. E della serie cult Twin Peaks che negli anni Novanta ha tenuto mezzo mondo incollato agli schermi a chiedersi “Chi ha ucciso Laura Palmer?”.

Nato a Missuola, nel Montana, nel 1946, lo scorso anno Lynch in una lunga intervista ha parlato della sua dipendenza cronica dal fumo e rivelato di essere affetto da una grave forma di enfisema che gli impediva di uscire di casa e dirigere ancora film.

