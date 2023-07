Se avete qualche dubbio sui timpani, ripensate al brano di Strauss “Così parlò Zarathustra” utilizzato da Stanley Kubrik per il film “2001 Odissea nello spazio”.

L'ente concerti Marialisa de Carolis ne ha regalati cinque alla Scuola Civica di Musica di Sassari approfittando dell'acquisto di un nuovo set per l'orchestra.

La donazione è avvenuta alla presenza di Antonello Mattone e Alberto Gazale, presidente e direttore artistico del de Carolis, di Antonello Mura, direttore della Scuola Civica di Musica e del sindaco Nanni Campus.

L'istituzione musicale, nata nel dicembre scorso ha iniziato con 177 iscritti e per il prossimo anno scolastico ha triplicato i numeri: 486 domande. Le attività della Scuola civica, partite con le classi di propedeutica, chitarra, batteria e pianoforte, sono aperte a tutte le fasce d’età. L'obiettivo per il nuovo anno è ampliare ulteriormente l’offerta per un servizio pubblico di grande impatto sociale e culturale per la collettività.

