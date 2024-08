I migliori stilisti dell’Isola, una cornice suggestiva come la piazza Is Argiolas: la manifestazione “Colori e suoni del Mediterraneo, il valore della moda in Sardegna”, farà tappa domani, a partire dalle 22, a Domus de Maria. Il paese della costa sud occidentale dell’isola, animato per tutta l’estate da feste e sagre, per il terzo anno consecutivo si prepara ad accogliere il glamour e la maestria di stilisti e artigiani, tra i più rinomati della Sardegna.

L’appuntamento, promosso da Capoterra 2000 Academycon il patrocinio del Comune di Domus de Maria, vedrà protagoniste le creazioni sartoriali di Emma Ibba; il “Brand Virago” di Marco Pusceddu; Bettina Tola; Roberto Luigi Bortolussi; Paola Sailis; Valentina Muredda; Dina Pinchuk; Marinella Porru.Gradito ritorno di Antonio Correa, che curerà gli intermezzi musicali assieme alla bravissima Alessia Sanna. Come sempre, la direzione artistica della serata sarà affidata a Giulia Auriemma, e la conduzione ad Arianna Accorte.

Per Erica Etzi, presidente di Capoterra 2000 Academy, la scelta di riproporre una sfilata di moda a Domus de Maria non è affatto casuale: «Si torna sempre dove si è stati bene, l’ospitalità di questo paese per noi è diventata una certezza, il suo pubblico apprezza il nostro lavoro, e noi non possiamo che esserne grati». Per Maria Carla Leori, vice sindaca e assessora allo Spettacolo, l’appuntamento di domani chiude il cerchio di una lunga serie di serate organizzate a Domus de Maria dal Comune e dalle associazioni: «Siamo riusciti a dare vita a tanti appuntamenti, che hanno allietato le serate dei residenti e dei tanti turisti che hanno scelto il nostro paese come meta delle loro vacanze. L’appuntamento con la moda è diventato ormai una tradizione, ospitare le collezioni degli stilisti sardi per noi è un vero piacere».

