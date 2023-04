Un’escursione con guide ambientali che parlano in lingua sarda per ammirare il tratto di costa che unisce Domus de Maria a Pula. L’associazione Zaini Hiking, in collaborazione con il Comune, ha organizzato una visita guidata per scoprire il tratto costiero che da Torre Chia arriva sino a Pinus Village, un’antica strada che si affaccia sul mare percorsa ogni anno da tantissimi sportivi ed escursionisti.

L’escursione è prevista per sabato 22 aprile, con incontro alle 9 nell’area adiacente l’hotel Parco Torre Chia, mezz’ora più tardi la partenza: la conclusione è prevista per le 14,30.

I partecipanti percorreranno 12 km, su un dislivello di 223 metri: l’escursione sarà di difficoltà media e durerà tra le 5 e le 6 ore. Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di indossare scarpe da trekking, cappellino e vestiario comodo, e di dotarsi di uno zaino con cibo e acqua. Ad accompagnare gli escursionisti alla scoperta della bellezza della costa, le guide ambientali che illustreranno il percorso parlando esclusivamente in sardo.

© Riproduzione riservata