Come può la Sacra Scrittura guidare le famiglie di oggi? Questo il tema centrale dell’incontro: «Dalla Sacra Scrittura alla vita quotidiana delle famiglie», che si terrà domani, sabato 23 novembre, alle ore 16 nella sala Benedetto XVI della Curia arcivescovile di Cagliari. Organizzato dall’associazione Oltre la Porta in collaborazione con l’Ufficio per le comunicazioni sociali e la Pastorale familiare della Diocesi di Cagliari, l’incontro proporrà una riflessione sulle sfide della vita di coppia e familiare, ispirandosi ai testi biblici.

Protagonista sarà frate Christian M. Steiner, autore del libro «Facciamo la coppia a nostra immagine. Prima Alleanza», che dialogherà con il pubblico esplorando il rapporto tra la Parola e le dinamiche quotidiane della famiglia. Nel libro, fr. Christian invita i lettori a riscoprire la freschezza del primo incontro e a rafforzare i legami con domande pratiche e profonde come: «Qual è la dose giornaliera di parole dolci che dono al mio coniuge?».

A moderare l’evento sarà Maria Luisa Secchi, vicedirettrice dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Interverranno inoltre i coniugi Maria Grazia Sanna e Massimo Mulas, dell’associazione Oltre la Porta e don Emanuele Meconcelli, direttore dell’Ufficio di Pastorale familiare.

L’incontro, aperto a tutti e rivolto in particolare alle coppie, offrirà un’occasione per riflettere su come la fede possa arricchire le relazioni familiari, trasformando le sfide quotidiane in opportunità di crescita e amore.

