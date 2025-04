Con quattro creazioni selezionate su appena quaranta da tutta Italia, l’Istituto Comprensivo di Monserrato entra ufficialmente nella semifinale nazionale del concorso internazionale Junk Kouture, la più grande sfida al mondo dedicata alla moda sostenibile under 18.

Ed è già un trionfo: il talento sardo si fa spazio tra i migliori giovani designer emergenti, con abiti che parlano di natura, cambiamento e rinascita, usando solo materiali di scarto.

Monserrato, abiti sostenibili in semifinale per Junk Kouture

I quattro abiti che hanno fatto innamorare la giuria sono: Wave of Change, indossato da Marta Desogus: un’onda che vuole travolgere l’indifferenza. Reborn, portato da Sara Frau: una rinascita fatta di fili e simboli. Nature’s Harmony: United in Diversity, indossato da Wessim Ben Khedher: un inno alla biodiversità e all’inclusione. Human Blossom, interpretato da Marta Puca: l’essere umano come fiore fragile e potente allo stesso tempo.

Monserrato, abiti sostenibili in semifinale per Junk Kouture

Un risultato straordinario che riempie di orgoglio l’intera scuola, guidata da un team di docenti che ha creduto fortemente nel valore formativo della creatività e della sostenibilità. Ora si guarda avanti: solo 10 abiti su 40 accederanno alla finale mondiale, dove i ragazzi di Monserrato potranno portare il loro messaggio sulle passerelle internazionali.

Monserrato, abiti sostenibili in semifinale per Junk Kouture

Il progetto, coordinato dalla docente Carla Vargiu, è un invito all’educazione alla cittadinanza globale, al rispetto per l’ambiente e soprattutto ripone fiducia nelle nuove generazioni. Così a Monserrato, tra le aule e i laboratori, si sogna in grande. E si sogna a impatto zero.

Monserrato, abiti sostenibili in semifinale per Junk Kouture

© Riproduzione riservata