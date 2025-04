Tre anni fa il viaggio in Perù, ora quello che lo porterà dal 5 al 15 aprile a Brooklyn, Manhattan, e Staten Island, grazie alla partnership con la Fondazione per la Cultura Italiana “Casa Belvedere”.

L'attore e regista algherese Ignazio Chessa esporta a New York due spettacoli con il format dell'Home Theater, che trasforma il salone di casa in un palcoscenico senza richiedere alcun biglietto ma solo un’offerta libera e volontaria.

La voce di Ignazio Chessa si intreccerà con quella di Dante, G. Leopardi, F. G. Lorca, K. Kariotakis, H. Heine, A. Merini, in “Dante e dintorni”, un recital poetico e musicale sulla bellezza della vita e le fragilità dell’essere umano. Vestito dal costumista Fabio Loi, Chessa racconterà al pubblico statunitense la solitudine dei poeti in un volo alato sulla profondità dell’animo umano e le sue caotiche follie.

In “Se si insegnasse la bellezza” invece racconterà la vicenda di Peppino Impastato, il giornalista attivista antimafioso che proprio per il suo rifiuto a tacere venne ucciso dalla mafia.

La tournée è solo la prima parte di un ampio progetto di scambio con artisti di New York, come la compagnia internazionale e interculturale AnomalousCo, che sarà invitata in Sardegna, a Cagliari, con l’appoggio della compagnia partner Ferai Teatro.

