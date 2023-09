Anche quest’anno il Premio Navicella Sardegna non si è fatto mancare nulla.

Tra i sei vincitori della navicelle d’argento, la cantante Daniela Pes, l’attrice Silvia Carusillo, lo scrittore Pierluigi Serra, il professore Piero Cappuccinelli, il regista Paolo Zucca e il calciatore Salvatore Sirigu, e, infine, il giornalista Marco Varvello, a cui è andato invece il Premio Olimpia Matacena per la comunicazione, la 22ª edizione ha dato spettacolo vero.

Questa sera al Teatro Mario Ceroli di Porto Rotondo, durante la cerimonia condotta da Egidiangela Sechi – coadiuvata nel compito dall’attore Marco Spiga – la manifestazione ha svelato i volti dei protagonisti del 2023, individuati dalla giuria presieduta da Franco Cuccureddu.

Personalità sarde, di nascita, origine o adozione – come Varvello, compagno della cantante jazz di Macomer Filomena Campus – che hanno dato lustro all’Isola a livello nazionale e internazionale, e che hanno sfilato sul palco, l’una dopo l’altra, nella lunga notte gallurese accompagnata dai momenti musicali dell’orchestra da Camera della Sardegna, diretta dal maestro Simone Pittau.

Prima protagonista della serata, in ordine di apparizione accanto a Egidiangela Sechi, la tempiese Daniela Pes, introdotta sul palco dal video di “Carme”, dall’album “Spira”, che dà anche il nome al suo tour. Seguono Piero Cappuccinelli, nato ad Alessandria ma dal ’74 docente all’Università di Sassari, accademico dei Lincei, Silvia Carusillo, cagliaritana di nascita, cresciuta a Sassari, passata dal teatro alla televisione e al cinema ed esplosa professionalmente in Messico, Pierluigi Serra, scrittore, giornalista e calligrafo cagliaritano, il campione di calcio di La Caletta Salvatore Sirigu, ruolo portiere, ex PSG, Napoli e Fiorentina e nazionale azzurro campione d’Europa, e Paolo Zucca, oristanese, in uscita nelle sale in autunno con “Il Vangelo secondo Maria”.

Infine, esaurite le sei navicelle, il Premio Olimpia Matacena per la comunicazione a Marco Varvello, volto noto della Rai, inviato a Londra. La serata di Porto Rotondo, che per la decima stagione di fila ha ospitato il Premio Navicella Sardegna, sarà trasmessa integralmente su Videolina sabato 16 settembre in prima serata, alle ore 21.

