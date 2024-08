Le numerose richieste hanno portato il Conservatorio statale di musica “Luigi Canepa” di Sassari a riaprire i termini di iscrizione all’anno accademico 2024-2025. Dal 2 al 10 settembre sarà ancora possibile presentare le domande di ammissione ai corsi accademici di I e II livello, ai corsi propedeutici e ai laboratori di avvio alla pratica strumentale. Per dettagli, istruzioni e assistenza sulla procedura è possibile consultare il sito.

Il Conservatorio “Canepa” presenta un’offerta formativa con oltre sessanta percorsi biennali e triennali cui si aggiungono i corsi propedeutici, istituiti per consentire a chi non possiede i requisiti d’accesso ai corsi accademici di primo livello di prepararsi in modo adeguato, e i laboratori d’avvio alla pratica strumentale. I percorsi sono finalizzati alla formazione di professionisti della musica (cantanti, strumentisti, direttori di ensemble musicali, compositori, musicisti jazz), di esperti nell’impiego delle moderne tecnologie di ripresa e trattamento del suono e di docenti. Il Conservatorio rilascia diplomi accademici di I livello per il triennio e di II livello per il biennio, corrispondenti, anche come titolo legale, alla laurea triennale e alla laurea magistrale in ambito universitario.

È possibile iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di I o di II livello o di perfezionamento o master anche presso più istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, conseguendo due titoli di studio distinti. L’iscrizione contemporanea è consentita qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative in termini di crediti formativi accademici. È consentita inoltre l’iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione. È consentita, inoltre, l’iscrizione contemporanea al Conservatorio e all’Università. Per studenti universitari e liceali, lavoratori e altre tipologie di iscritti si può scegliere di frequentare part time: in questo caso lo studente può ripartire in due anni i programmi di studio e la frequenza previsti dal proprio corso per ciascuna annualità, versando le tasse in misura proporzionale all’impegno. La frequenza ai corsi accademici del Conservatorio dà diritto a tutti i benefici che per gli studenti universitari prevede l’ERSU come la Casa dello studente, mensa, attività sportive, borse di studio. Gli studenti iscritti ai corsi accademici possono inoltre scegliere di frequentare un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma Erasmus+.

