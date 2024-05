Nuovo importante riconoscimento per la Cooperativa degli olivicoltori di Dolianova protagonista al X Concorso nazionale per le olive da tavola “Monna Oliva” che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma. La manifestazione promossa dall’Umao, L’Unione mediterranea degli assaggiatori di oli, ha riunito i migliori produttori italiani provenienti dal Centro e dal Sud della penisola. La Copar di Dolianova ha ottenuto la medaglia d’oro per le olive verdi (cultivar Tonda di Cagliari) condite “a Scabecciu” e due medaglie d’argento per le olive in salamoia al naturale e per il paté di olive verdi. Il concorso di quest’anno è stato dedicato al tema dell’impatto ambientale e alla sostenibilità degli oliveti nel contesto paesaggistico con un’attenzione particolare alle nuove tecniche utilizzate in agricoltura per mitigare i cambiamenti climatici.

