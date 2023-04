Siamo quasi giunti all’edizione di quest’anno del Comicon, il festival incentrato su tutte le ultime novità della cultura pop che troverà luogo a Napoli dal 28 aprile al 1 maggio. Un ricchissimo programma comprensivo di film, serie tv, fumetti e videogiochi verrà messo a disposizione del pubblico - fatto come al solito di grandi appassionati e insieme di tutti gli esperti del settore - che hanno reso l’evento nel corso degli anni ormai una tappa imprescindibile. In questa sua 23 ricorrenza, vediamo allora di scoprire quanto di interessante ci aspetta.

Presenziando tra gli ospiti anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, son stati resi noti alla stampa nella giornata di presentazione tutti gli appuntamenti previsti per le quattro giornate. Anche a fronte delle precedenti edizioni, messe a dura prova dall’emergenza pandemica e da necessarie misure di prevenzione, quest’ultimo appuntamento promette di essere ricchissimo di contenuti e anteprime.

Come da tradizione, il festival troverà luogo presso tutta l’ampia area della Mostra D’Oltremare, coi padiglioni adibiti opportunamente per l’occasione ed ulteriori zone all’aperto pensate per ospitare concerti ed eventi specifici.

Alloggiati comodamente in questi spazi, si contano ben 350 eventi e più di 300 ospiti internazionali, senza dimenticare gli 850 posti messi a disposizione del Teatro Mediterraneo e i circa 6000 posti dell'Arena Flegrea. Stando alle dichiarazioni di Claudio Curcio, presidente del Comicon, e di Matteo Stefanelli incaricato del ruolo di direttore artistico, si avverte in modo evidente l’entusiasmo per aver riportato la fiera agli antichi fasti. Sono preventivati circa 120.000 ingressi e un sold out che può già avvenire nelle prossime ore.

Con la rassegna COMIC(ON)OFF, che andrà avanti fino al 30 giugno, si potrà accede a sedici percorsi espositivi, sia presso la Mostra D’Oltremare sia in differenti sedi sparse per il territorio napoletano. In attesa dell’inaugurazione di un’ulteriore tappa del Comicon, che si svolgerà invece a Bergamo, sono stati realizzati due poster celebrativi ad opera dell’illustratrice Mirka Andolfo, che partendo dalla Campania ha saputo farsi strada ben oltre i confini nazionali.

Il presidente De Luca ha colto l’occasione per fare le seguenti dichiarazioni: «Dopo due anni di lockdown, che hanno lacerato il tessuto sociale giovanile ed esacerbato fenomeni inquietanti e preoccupanti, un evento di tale importanza culturale ed economica è da preservare ed arricchire, ed è una grande soddisfazione poter essere promotori di un momento di vera socializzazione per centinaia di migliaia di giovani». Il peso di queste affermazioni trova un raffronto diretto nell’impegno dimostrato da parte degli organizzatori e dei partner per garantire un numero considerevole di ospiti, panel, anteprime e proiezioni.

Tra gli appuntamenti senza dubbio più interessanti, partiamo innanzitutto con quelli legati al mondo dei fumetti: rispetto ai comics made in USA sono in programma gli incontri con gli statunitensi Brian Azzarello e Daniel Warren Johnson, candidati più volte agli Eisner Awards e riconosciuti come lo sceneggiatore e l’illustratore fra i più importanti nel panorama americano dell’ultimo decennio. Sarà presente anche l'editor in chief della DC Comics Jim Lee, purtroppo solo in videoconferenza. Per ciò che concerne il fumetto nostrano, troviamo in pole position quattro nomi dell’editoria come Sio, Dado, Fraffrog e Keison che parleranno più nello specifico del nuovo magazine a cura della casa editrice e studio di fumetto e animazione Gigaciao. Fra i tanti nomi non mancheranno anche Simone Bianchi, illustratore presso DC Comics e Marvel, e gli ancor più noti Zerocalcare, Milo Manara, Gipi, Fumettibrutti, Barbara Canepa, Iginio Straffi, Lillo, Tanino Liberatore e Manuele Fior.

Rispetto al mondo dei videogames, oltre all’attesa anteprima del nuovo gioco ispirato a “Goldrake” ed introdotto dal content creator Cavernadiplatone, ci si intratterrà in compagnia di John Romero, padre di tutti i moderni shooter in prima persona da “Doom” a “Quake”. Oltre alla partecipazione di alcuni dei più celebri content e youtuber italiani esperti del settore, da Kurolily a Dario Moccia, prenderà parte agli incontri anche lo scrittore Maurizio de Giovanni, chiamato a presentare “Murder Party Pocket”, nuovo gioco a tema investigativo con protagonista il commissario Ricciardi, sicuramente il personaggio divenuto più famoso fra le sue invenzioni.

Tutti gli appassionati di Anime e Manga sono invece attesi a raccolta presso l’Anime Village, anche in questo caso con grandi personalità del settore come ad esempio la sensei Miki Yoshikawa, autrice del manga e anime “A couple of cuckoos”, e la sensei Aki Irie, autrice di “Nuvole a Nord-Ovest”, che attraverso un workshop ed una mostra interamente dedicata racconterà il proprio percorso nella carriera di mangaka.

Per ciò che concerne invece le proiezioni speciali saranno proprio gli anime a prender posto in prima fila, con l’anteprima mondiale delle prime sequenze del nuovo film d’animazione di “Slam Dunk”. Si attende con impazienza anche la proiezione dell’ultimo film tratto dalla saga di Fast & Furious, intitolato “Fast X”, e c’è di sicuro notevole interesse anche per la prossima serie televisiva del gruppo The Jackal dal titolo “Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget”.

Si troverà giusto spazio anche per la musica, con Cristina D'Avena, Tony Tammaro e la cantante giapponese Mika Kobayashi, interprete di famosissime sigle dagli anime tra cui “Attack on Titan”. E ciò, sia ben chiaro, è solo un assaggio di quanto la mostra avrà da offrire, non rimane che correre per accaparrarsi gli ultimi biglietti a disposizione.

