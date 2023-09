Dopo la pausa estiva riprendono gli appuntamenti con “I mercoledì del Conservatorio”, la rassegna concertistica organizzata dall'istituto musicale “Luigi Canepa”. Mercoledì alle 19 la sala Sassu del conservatorio di piazzale Cappuccini ospita l'esibizione del pianista Fabio Arru. L'ingresso è gratuito.

Classe 2001, allievo del maestro Mariano Meloni al “Canepa”, Fabio Arru proporrà brani di Johann Sebastian Bach (Toccata in do minore BW911), Fryderyk Chopin (Ballata n° 3 in la bemolle maggiore, op. 47 e Ballata n° 4 in fa minore op. 52) e Nikolaj Karlovič Metner (Sonata minacciosa in fa minore, op. 53 n° 2).

Prima dell’esecuzione sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Giovanbattista Cutolo, lo studente del Conservatorio di Napoli ucciso nei giorni scorsi nella città partenopea.

