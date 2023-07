Temi attuali e libri su argomenti anche scomodi nella prima giornata di Liquida, il Festival di letteratura giornalistica organizzato da Liberos insieme al Comune di Codrongianos nel piazzale della Basilica di Saccargia.

La giornata odierna si è aperta con la tavola rotonda sull'intelligenza artificiale e i rischi connessi ad un utilizzo non etico e non circoscritto da una regolamentazione. Ne hanno discusso Cristiano Sanna Martini, giornalista di Tiscali esperto di nuovi media, e Antonella Fancello, esperta in amministrazione digitale, E-governement e docente all’Università di Sassari. Ha moderato Simonetta Selloni, presidente dell’Associazione Stampa Sarda.

Tra gli ospiti della prima giornata anche Agnese Pini che ha presentato il suo libro "Un autunno d'agosto" sull'eccidio nazifascista degli abitanti del paesino di San Terenzo Monti, Davide Sisto con "Porcospini digitali" e Gaia Tortora che nell'opera "Testa alta, e avanti" ricorda la vicenda e le conseguenze dell'arresto del padre Enzo Tortora quando lei aveva 14 anni.

Domani il festival (inizio sempre alle 19) proporrà gli incontri con Pino Aprile ("Il nuovo Terroni"), la giornalista economica Mariangela Pira che parlerà di come il mondo globale influenzerà le nostre tasche, e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa.

Sabato e domenica tra gli ospiti Luca Steinmann, inviato presso le truppe di Putin, e Ilaria Cucchi, che commenterà il docu-film sul fratello "Stefano Cucchi: la seconda verità".

© Riproduzione riservata