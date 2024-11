Una festa di luci, colori e musiche, un momento per restare a bocca aperta. Inaugura domani, giovedì, alle 18, a Palazzo Siotto a Cagliari in via dei Genovesi, la mostra di Claudio Bel, artista cagliaritano specializzato in arte digitale e installazioni multimediali.

La mostra, intitolata Medium, è realizzata con la collaborazione della Fondazione Siotto, e a cura di Alice Deledda. Sarà visitabile fino al 22 dicembre.

«Le mie opere hanno molti significati diversi, il mio mezzo principale sono le immagini e i video che creo tramite programmi di disegno digitale e animazione 3D. Tramite l'estetica visiva voglio comunicare sensazioni che non possono essere espresse a parole. Utilizzo molti colori e movimento, fino a rendere le mie opere palesemente innaturali, cerco di creare un impatto, uno shock positivo», spiega l’artista; «utilizzo diversi tipi di tecnologie, dalla semplice stampa agli ologrammi, da qui il nome stesso della mostra, che si riferisce appunto al mezzo attraverso il quale si esprime l'arte ma anche al ruolo di medium che ha l'artista, che si pone come ponte e messaggero tra diverse realtà».

Claudio Bel ha esposto le sue opere in varie località della Sardegna, a Milano, Davos, Londra e New York.

