Una minirassegna con cinque appuntamenti per un inverno a tutto jazz. Si apre il 26 gennaio alle 21 (orario di tutti i concerti) sul palco del Music Hall Jazz Club di Predda Niedda a Sassari “Jazz In Hall 2024”.

Ad aprire il cartellone è il 26 gennaio “Sinergy” che vedrà esibirsi Massimo Carboni al sax tenore, Mariano Tedde al piano, Salvatore Maltana al contrabbasso e Paletto Sechi alla batteria. Il 9 febbraio spazio a “Gratitude” con Chiara Attori alla voce, Caterina Monaco al piano, Matteo Marongiu al contrabbasso e Gianrico Manca alla batteria.

Terzo appuntamento il 22 febbraio con “Reflections”: Silvia Ruiu alla voce, Raffaele Puglia al piano, Sebastiano Dessanay al contrabbasso e Luca Piana alla batteria. Il 22 marzo è in programma “Energy”: Massimo Carboni al sax tenore, Matteo Carta al piano, Lorenzo Agus al contrabbasso e Gianni Filindeu alla batteria.

Chiusura in grande stile il 29 marzo col quartetto del sassofonista Barend Middelhoff, che in 25 anni di carriera ha inanellato collaborazioni prestigiose come quelle con il compianto suonatore di Hammond Dr Lonnie Smith e il trombettista Fabrizio Bosso. Ad accompagnare Middelhoff saranno Mariano Tedde al piano, Nicola Muresu al contrabbasso e Vittorio Sicbaldi alla batteria.

