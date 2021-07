In sei giorni sono stati girati e prodotti ben 13 film che hanno avuto come location Villanova Monteleone e il suo territorio, coinvolgendo la sua comunità. Si è conclusa la tappa di Cinemadamare 2021, evento unico al mondo perché raccoglie filmmaker da tutte le nazioni.

Il primo premio per il migliore corto è andato a pari merito a due registi italiani: il romano Luca De Benedetti e l’udinese Alessandro Panzolli, rispettivamente per i film drammatico “The Void” e per la commedia “Un uomo nuovo”.

Gli altri premi assegnati dallo staff ai giovani filmmaker sono invece quelli tecnici: a vincere il premio per il miglior montaggio è stata l'editor canadese Marie Guimond Simard per il film di Wyatt Feegrado (USA) “Ready player us?”. Il premio come miglior attore è andato al francese Vincent Rosec, per il film di Giuseppe Circelli “Che succede se cade?”.

Per la prima volta dal 2020 viene assegnato nuovamente il premio per il miglior suono a Raul Sanchez, dalla Spagna, per il film “Che succede se cade?”.

Soddisfatto Vincenzo Ligios, il sindaco di Villanova Monteleone, che è anche un filmmaker: “I villanovesi hanno reagito benissimo e hanno accolto e integrato questo meraviglioso gruppo di giovani cineasti dal mondo. È stato un piacere vedere la piazza piena, che ha dimostrato il pieno sostegno della nostra comunità a Cinemadamare e alla cultura”.

Parole di elogio anche da parte del direttore di Cinemadamare, Franco Rina: “Dopo aver visto la qualità dei lavori dei nostri filmmaker, e dopo aver registrato l’entusiasmo del pubblico posso certamente affermare che l’incontro tra la nostra kermesse e la comunità di Villanova ha portato a realizzare tanti bei film. La gara di questa settimana è stata avvincente e combattuta e tutti hanno dato il meglio per questo generoso Comune che ci ha ospitato”.

