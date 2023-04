Filippo Mura, studente del quinto anno del Liceo Classico “Gramsci” di Olbia, è risultato il migliore nella traduzione di un brano dal greco di Erodoto e nella scrittura di un saggio breve in cui si doveva rielaborare il tema proposto e il contenuto di alcuni testi. Lo studente di Olbia ha vinto il premio di cinquecento euro messo in palio dalla VII edizione del “Certamen Andrea Blasina”, organizzata dal liceo Azuni con il patrocinio dell’Università di Sassari e in collaborazione con l’Associazione italiana di cultura classica.

La seconda e la terza posizione sono andate a Viola Spano e Sebastiano Burrai, entrambi studenti del Liceo Azuni e anch’essi all’ultimo anno di corso, che si sono aggiudicati rispettivamente un premio da trecento euro e uno da duecento.

Alla competizione, riservata a studenti delle quarte e quinte dei licei classici di tutta la Sardegna con una media di voti pari o superiore a otto decimi in latino e greco, hanno partecipato diciannove studenti su ventuno iscritti dei licei “Motzo” di Quartu Sant’Elena, “Gramsci” di Olbia, “Dettori” di Tempio, “Azuni” e “Canopoleno” di Sassari.

L’evento, dedicato alla memoria del compianto professor Andrea Blasina, docente di latino e greco del Liceo Azuni prematuramente scomparso alcuni anni fa, è stato coordinato dai docenti del dipartimento di lingue e letterature classiche con il supporto del personale amministrativo.

La serata conclusiva e la premiazione si sono svolte nell'aula magna dell'ateneo di Sassari.

© Riproduzione riservata