Per ricordare Ugo Tognazzi, in occasione del centenario della nascita, il ministero dello Sviluppo economico ha emesso oggi un francobollo ordinario della serie tematica “Le eccellenze dello spettacolo”, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 euro.

La tiratura è di 300mila esemplari.

Il francobollo, con bozzetto a cura di Francesco Di Pietro, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

“La vignetta – spiega Poste Italiane - raffigura un ritratto di Ugo Tognazzi in primo piano su uno sfondo in cui s’intravedono alcune pellicole cinematografiche; in alto a destra spicca l’icona stilizzata di un ciak”.

L’annullo del primo giorno di emissione sarà disponibile nell’ufficio postale di Cremona centro, città di origine dell’attore e regista.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata