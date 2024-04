Castelsardo omaggia il pittore castellanese Giovanni Cau.

Sabato 27 aprile alle ore 18.30 nella Sala XI del Castello dei Doria, in occasione del convegno “Premio di eccellenza castellanese”, ci sarà il riconoscimento per meriti artistici a colui che ha saputo spaziare tra diversi formati e temi, considerato tra i più completi autori nella scena contemporanea.

Giovanni Cau fu allievo di alcuni tra i più illustri pittori sardi quali Dessy, Figari, ma soprattutto Costantino Spada, che ne scopre ed intuisce il talento pittorico, "Giovanni Cau da Castelsardo" come ama firmare le sue opere, merita di essere considerato tra gli esponenti principali del panorama sardo di questo secolo, sia per la complessità e varietà di temi, sia per la continuità del suo percorso pittorico, cominciato a metà anni '50. Le sue opere sono situate non solo in collezioni private, ma impreziosiscono anche importanti edifici civili e religiosi.

Nel corso del convegno si alterneranno diversi interventi che cercheranno di fornire una panoramica sulle varie sfaccettature di questo artista che ha dato lustro a Castelsardo su scala regionale e nazionale con i suoi inconfondibili colori.

