Il ritorno del carnevale nel Guilcier dopo lo stop forzato causa Covid, vedrà i gruppi di Ghilarza e Abbasanta sfilare insieme, toccando entrambi i centri. Tre date comuni, condivise e non più quindi eventi separati salvo un’ultima giornata insieme dedicata alla sfilata intercomunale.

Quest’anno invece nelle tre date del 19, 21 e 25 febbraio sarà proposta un’unica grande sfilata. Ad annunciarlo sui social l’Associazione carnevale ghilarzese e i giovani della Consulta di Abbasanta. Due messaggi simili dove spiegano di essersi visti e di aver deciso per la tre giorni condivisa, suscitando l’apprezzamento di tanti per la scelta fatta.

«Ci siamo visti con i nostri vicini di casa, gli amici di Abbasanta, per prendere delle decisioni sul Carnevale e la soluzione migliore in comune accordo ci è sembrata quella di unire tutte e tre le sfilate, sfilando cosi tutti e tre i giorni nei due paesi. Il nostro intento è migliorare sempre più la manifestazione facendola crescere nel tempo», scrivono dall’Associazione carnevale ghilarzese. I giovani della Consulta spiegano: «Dopo la riunione con il paese relativa al Carnevale è stato deciso, assieme all’Associazione Carristi Abbasantese e l’Associazione Carnevale Ghilarzese, di unire le tre sfilate. Siamo molto contenti di questa collaborazione, così da poter riprendere al meglio dopo questi 2 anni in cui la manifestazione non si è potuta svolgere». E ora tutti al lavoro per realizzare carri e maschere.

© Riproduzione riservata