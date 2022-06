Sarà, a dispetto della carenza di risorse, un’estate ricca di eventi in tutti i campi per la città di Carbonia. Oggi la Giunta, assieme ai tanti partner, ha presentato il programma estivo 2022 e spicca il fatto che non c'è un solo giorno "scoperto", ovvero ogni sera sono previsti avvenimenti legati al teatro, musica, sport, cabaret, concorsi canori, attualità, letteratura, archeologia, religiosità, feste varie del raviolo, del vino, della birra, del formaggio.

Fra gli ospiti previsti spicca la presenza di Enzo Iacchetti, Romano Prodi, Francesco Abate, Gad Lerner, Cesare Bocci, Alessandro Pili, le Balentes, nonchè due concerti del Festival ai confini fra Sardegna e Jazz.

È un palinsesto che abbraccia anche le principali frazioni di Carbonia grazie ai Comitati di quartiere.

Deus ex machina delle iniziative, con una programmazione iniziata quasi due mesi fa al fine di non farsi trovare impreparati, è stata la Pro Loco, supportata da enti e associazioni che, nel proprio ambito di appartenenza, hanno proposto gli spettacoli poi approvati dal Comune.

"Nato così - hanno sottolineato il vice sindaco Michele Stivaletta e l'assessore alla Cultura Giorgia Meli - un palinsesto che possiamo definire ricco dopo un lungo periodo in cui un po' tutti i Comuni sono stati in difficoltà per il Covid e per la crisi economica".

© Riproduzione riservata