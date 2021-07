Dopo un anno, 4 mesi e 2 giorni un altro piccolo grande tassello per la riconquista dalla normalità dopo il lungo periodo Covid: ha infatti riaperto i battenti il Supercinema di Carbonia dello storico edificio di via Sebastiano Satta.

L'iniziativa si deve al titolare, Mauro Atzori, che ha deciso di riproporre questo servizio alla città e al territorio dopo aver dovuto obbedire anch'egli alle rigide disposizioni che per oltre un anno hanno obbligato alla chiusura tutte le sale cinematografiche sul territorio nazionale.

Per Carbonia il cinema "ha sempre rappresentato un servizio importante e abbiamo pensato non appena possibile di restituire questa attività culturale e di svago non solo alla città ma anche all'intero Sulcis Iglesiente", afferma Mauro Atzori.

L'attività consente di avere anche diversi posti di lavoro che in un periodo di estrema difficoltà rappresentano pur sempre una buona notizia.

Il cinema, gestito da tantissimi anni dalla famiglia Atzori, sorge in uno storico edificio della città quasi coevo alla sua fondazione.

© Riproduzione riservata