L’Università di Cagliari si fa palcoscenico per l’arte della parola, dando il via al concorso di poesia “Unica… mente Poesia”, patrocinato dall’Ersu e realizzato in collaborazione con Kalb Edizioni. Un’iniziativa che non solo celebra la creatività di studenti e studentesse, ma invita anche alla riflessione e all’espressione di emozioni in forma poetica. Fino al 15 aprile 2025, giovani poetesse e poeti, sia italiani che stranieri, possono inviare le loro opere.

Il concorso è aperto a tutte e a tutti gli iscritti all’Università di Cagliari e rappresenta un’opportunità per esprimere la propria voce in un contesto accademico. La partecipazione è gratuita e ogni autore potrà inviare una sola poesia, che potrà essere sia edita che inedita, ma sempre originale e di propria creazione. Il tema è libero, permettendo a ogni partecipante di esplorare i propri pensieri e le proprie emozioni senza alcun vincolo.

Le poesie, con una lunghezza massima di 20 versi, devono essere inviate in formato .doc, rispettando specifiche tecniche come il font Calibri e dimensioni appropriate. La giuria, composta da nomi illustri del panorama culturale e letterario, valuterà le opere in forma anonima, garantendo imparzialità e serietà nel giudizio.

La direzione artistica è affidata a Fabrizio Manca Nicoletti. Partecipare è semplice e l’invito è aperto a tutte e a tutti gli studenti che desiderano mettersi in gioco. Non resta che raccogliere la penna e lasciare fluire le parole, perché la poesia è un universo in cui ogni emozione può trovare la sua forma.

