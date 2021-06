Sardegna Teatro riparte dal Tab, il nuovo spazio all'interno de Sa Manifattura di Cagliari e destinato ad accogliere spettacoli, intrecci tra arte e tecnologia e incontri per riflettere e approfondire i temi attuali.

Gestito in collaborazione con Sardegna Ricerche, lo spazio ospita la residenza permanente de Is Mascareddas. La storica compagnia fondata da Tonino Murru e Donatella Pau produce e mette in scena performance di teatro di figura.

Dall'11 giugno e fino al 18 luglio appuntamento, quindi, con "Il Grande Teatro dei Piccoli". Il Tab sarà inaugurato il 4 giugno con un doppio spettacolo alle 19 e alle 21. Lo spagnolo David Espinosa presenta il suo sogno teatrale in miniatura "Mi gran obra - un projecto ambicioso". L'artista ricostruisce in scala 1:87 il più grande teatro del pianeta: 300 attori sul palco, un'orchestra militare, una rock band, animali, macchine e un elicottero.

Dal 5 al 13 giugno spazio a "Eppur si muove", performance/conferenza sull'arte del teatro di figura. Il 5 alle 17.30 sarà presentato anche il libro "In Compagnia da 40 anni di Is Mascareddas". Il 6 è la volta della compagnia KronicoKab con "La poltrona di Nora". Da non perdere nemmeno l'appuntamento del 6 e 11 giugno alle 16 e alle 18 con il Teatro Tages, che porta in scena i desideri dei bambini e dalle bambine. Sardegna Teatro dedica anche uno spazio al tema della mobilità sostenibile e apre un confronto con "Aforas", assemblea composta da comitati, gruppi e associazioni che lottano contro le servitù militari in Sardegna. Lo spazio scenico del Tab sarà dedicato a Nevenka Koprivšek, direttrice del Bunker di Ljubljana, figura di spicco della scena internazionale, recentemente scomparsa.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata