Piero Ditrizio della Ditrizio Pasticceria di Cagliari è il pasticcere emergente dell’anno nella guida Pasticceri&Pasticcerie 2022 del Gambero Rosso.

"Il palazzo è in festa – l’esultanza sui social -. Il pasticcere emergente dell’anno secondo il Gambero Rosso è Piero Ditrizio, il nostro principe che ha ‘coronato’ uno dei sogni nel cassetto. Questo premio sarà il trampolino verso altri traguardi. Il duro lavoro, la passione e l’amore pagano sempre. Grazie a tutti voi che ci seguite sempre con tanto affetto. Grazie Cagliari, grazie Gambero Rosso”.

Il maestro Iginio Massari con la Pasticceria Veneto di Brescia ha ricevuto le Tre Torte d'Oro. Il riconoscimento è assegnato - si legge nelle motivazioni - "perché fin dalla prima edizione della pubblicazione è stato al vertice della classifica”. Da oggi in poi - fa sapere il Gambero Rosso - il Maestro è fuori concorso: "E' un fuoriclasse", commentano dalla Città del Gusto.

L'annuncio è stato fatto oggi con la presentazione della pubblicazione enogastronomica che segnala 595 locali, 30 novità, 26 Tre Torte (massimo riconoscimento assegnato), 5 premi speciali. La guida mette al vertice della classifica delle Tre Torte Dalmasso Avigliana (Torino). Il premio speciale per la novità dell'anno va a Pasticceria Celestina- Pollena Trocchia (Napoli).

Il riconoscimento per la migliore pasticceria salata se lo aggiudicano Pasticceria Roberto-Erbusco (Brescia) e d&g Patisserie-Selvazzano Dentro (Padova). Il premio per la pasticceria con il miglior packaging va a Golose Emozioni-San Zenone degli Ezzelini (Treviso). Infine il riconoscimento per la miglior comunicazione digitale è assegnato a Douce (Genova) e a Besuschio-Abbiategrasso (Milano).

La guida fotografa per l'anno 2021 l'impegno dei maestri pasticceri nella panificazione e nei grandi lievitati destagionalizzati, proposti anche in forma di lingotti o bauletti, ma allo stesso si potenzia l'offerta salata con nuovi mix fra cucina e pasticceria con il fine di valorizzare i prodotti locali. Non manca il potenziamento di proposte "facili" replicabili a casa e un'attenzione per le intolleranze. Si moltiplicano i locali che abbracciano la formula del dessert store e pasticcerie pensate e concepite esclusivamente per l'acquisto.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata