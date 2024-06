Venerdì, 14 giugno, alle 19 nella Sala Rossa dell’Hostel Marina Il, va in scena la nuova anteprima del Festival Premio Emilio Lussu, dedicata al partigiano che fu tra i fondatori dell’Istituto Sardo per la Storia della Resistenza e dell’Autonomia. “Omaggio a Luigi Martelli, un socialista libertario” è il titolo dell’incontro, a ingresso libero, che sarà impreziosito dagli interventi di Gian Giacomo Ortu, Silvia Martelli, Faustino Martelli, Giuseppe Caboni. Ingegnere e partigiano nell’autunno del 1944 in Abruzzo, Martelli è stato uno dei fondatori dell’istituto Sardo per la Storia della Resistenza e dell’Autonomia, che ha presieduto tra il 1994 e il Duemila. Nato a Brescia nel 1924, ha trascorso l’infanzia in giro per l’Italia.

Arriva in Sardegna tra il 1938 e il 1942, ma poi torna a Teramo per associarsi ai partigiani nell’autunno del ’43, partecipando alla battaglia di Bosco Martese. Finita la guerra studia ingegneria prima a Roma e poi a Pisa, dove si è laureato specializzandosi in ingegneria idraulica. Nel 1951 torna definitivamente a Cagliari fino alla sua morte avvenuta nel 2011. La sua attività professionale è rivolta in grande prevalenza ai lavori pubblici e nella sua carriera ha lavorato per numerosi comuni e consorzi della Sardegna, firmando progetti e direzione di lavori in tutto il territorio regionale. Nel 1975 partecipa alla fondazione della rivista Nazione Sarda ed è tra i fondatori dell’Istituto Sardo di Storia della Resistenza e dell’Autonomia. Il Festival Premio Emilio Lussu, invece, è organizzato dall’associazione culturale L’Alambicco con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del comune di Cagliari.

