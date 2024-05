Si è tenuta nell’antica e prestigiosa cornice dell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Cagliari, questa mattina alle 11, la cerimonia di conferimento della Laurea honoris causa in “Filosofia e teorie della comunicazione” al professor Bernhard Waldenfels, nato a Essen nel 1934, considerato uno dei pensatori più importanti della fenomenologia contemporanea in lingua tedesca. Temi centrali nei suoi scritti sono gli studi fenomenologici sull’esperienza, l'alterità e la corporeità. Le sue teorie originali hanno spaziato in ambiti che vanno oltre la filosofia pura, toccando materie come la psicologia, l’arte, e le scienze sociali.

La laurea è stata consegnata dal Rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, alla guida della commissione composta dai docenti Gabriella Baptist e Pierpaolo Ceccarelli (Filosofia morale), Vinicio Busacchi (Filosofia teoretica), Elisabetta Gola (Filosofia e teoria dei linguaggi), Angela Taraborrelli (filosofia Politica), Luca Vargiu (Estetica) e Ignazio Putzu (glottologia e linguistica).

Bernhard Waldenfels con Francesco Mola (foto Mirarchi)

Questa la motivazione del riconoscimento: «L’Università degli Studi di Cagliari conferisce la Laurea magistrale honoris causa al professor Bernhard Maria Ludger per la sua formazione scientifica, la sua vicenda intellettuale e il ricchissimo ventaglio di pubblicazioni, che lo caratterizzano come un significativo erede della grande tradizione filosofica tedesca, che ha vivificato nel contatto creativo con il pensiero contemporaneo, di cui è un riconosciuto protagonista».

© Riproduzione riservata