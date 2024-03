La grande musica torna nel cuore di Cagliari con la nuova edizione primaverile della rassegna “Concerti a Palazzo Regio”, curata dall’associazione culturale e musicale “Ennio Porrino”. Si inizia il 23 marzo con il concerto lirico “Raccontando Puccini con celebri arie d’opera – Intramontabili arie d’opera per ricordare Giacomo Puccini a 100 anni dalla sua morte” che il soprano Elena Schirru e il pianista Andrea Cossu, proporranno alle 19, con un repertorio di brani del grande compositore italiano morto nel 1924.

La rassegna prevede la proposta di un ricco programma che coinvolgerà diversi artisti e formazioni musicali di alto livello professionale con l’esecuzione di repertori del genere classico, popolare, tradizionale, moderno e contemporaneo, anche con arrangiamenti di brani del patrimonio musicale della Sardegna, interpretati con organici e stili di particolare coinvolgimento ed impatto sonoro.

L’Associazione Ennio Porrino di Elmas ormai da diversi anni ha scelto di realizzare una parte della sua produzione concertistica annuale nello storico Palazzo cagliaritano che dal 1337 divenne sede del viceré per volontà di Pietro d’Aragona. La scelta della location di Palazzo Regio permette di valorizzare un prestigioso luogo storico di Cagliari, i cui elementi architettonici, gli arredi e gli affreschi rappresentano un importante patrimonio artistico, dando al pubblico la significativa opportunità di fruire delle bellezze storiche e artistiche del capoluogo attraverso una perfetta interazione tra musica, cultura, arte e storia. I prossimi appuntamenti musicali sono previsti fra aprile e giugno 2024 con concerti che spazieranno fra i diversi autori, organici, generi e stili.

Il 28 aprile 2024 alle 19 verrà proposta la manifestazione narrativo–musicale in lingua sarda “Cantus e fueddus po arregordai sa die de sa Sardigna” che vedrà protagonisti Francesca Loche (voce), Irene Loche (chitarra), Michele Brandinu (pianoforte) e Marta Proietti Orzella (voce recitante). L’iniziativa mira ad una rievocazione storica del periodo nel quale si colloca l’allontanamento da Cagliari dei piemontesi. Si proseguirà il 10 e il 12 maggio con il concerto “Today’s music – La musica di oggi in percorsi musicali senza confini” che vedrà protagonista il Gruppo Serendip con Alice Madeddu (voce), Eva Pagella (voce), Sergio Calafiura (voce), Manuel Cossu (voce e pianoforte) e Fabio Useli (chitarra e basso elettrico). Il 10 maggio il concerto verrà proposto in formula matinée (con inizio alle 11) e sarà indirizzato esclusivamente alle scuole, mentre il 12 maggio sarà rivolto a tutto il pubblico in genere e avrà inizio alle 19.

Il 26 maggio 2024 alle 19 sarà invece in programma il Concerto “Voci in armonia – Viaggio musicale con la magia delle voci in coro” tenuto dal Gruppo Polifonico “La Corale” di Siurgus Donigala diretto dal maestro Felice Cassinelli. “La Corale” è un ensemble vocale composto da sole voci femminili che dal 1991 portano avanti la loro attività musicale con lo scopo di divulgare e promuovere la musica, con una particolare attenzione nei confronti della cultura e delle tradizioni musicali della Sardegna. Il repertorio proposto spazierà dal pop al gospel e dalla musica moderna a quella tradizionale e popolare sarda. L’ultimo appuntamento concertistico della stagione primaverile sarà il 2 giugno 2024 alle 19 con il concerto “Classic Music – Itinerari musicali dall’Austria all’Inghilterra” tenuto dall’Ensemble Trame Sonore con Francesca Viero (oboe), Oleysa Emelyanenko (violino), Salvatore Rea (viola), Karen Hernandez (violoncello). Verrà proposto un repertorio musicale classico che spazierà fra i brani musicali di Franz Joseph Haydn, Benjamin Britten e Malcom Arnold.

La rassegna “Concerti a Palazzo Regio” è promossa dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica istruzione e Spettacolo e della Fondazione di Sardegna ed in collaborazione e con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2024, la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra. L’ingresso agli eventi è gratuito.

(Unioneonline/v.f.)

