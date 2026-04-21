I monumenti della Sardegna e del mondo a misura di Lego arrivano a Cagliari. Dal 24 aprile al 14 maggio la Sala Search del Palazzo Civico di via Roma, ospiterà la “Brick Art Exhibition”, la mostra dell’artista Maurizio Lampis con oltre 50 opere tra architetture, simboli e personaggi.

L’evento è stato presentato questa mattina al Municipio, dove è stato esposto anche il quadro in Lego dedicato a Valentino Rossi mentre bacia la sua Yamaha in un momento iconico del 2004. «Il Comune di Cagliari è felice di ospitare questa mostra perché crede nel valore della cultura, della conoscenza e della socialità. I mattoncini Lego servono un pubblico che va dai bambini alla famiglie, ma anche agli adulti. Un modo per costruire il presente e immaginare il futuro», ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci.

Per l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe: «Dietro queste opere c’è un lavoro enorme: per il quadro di Valentino Rossi ci sono volute settimane. Esporremo anche un busto autografato di Gigi Riva. È sicuramente un’occasione per valorizzare i nostri monumenti, che saranno riprodotti in Lego nello spazio Search. Ultimamente stiamo utilizzando la sala per le esposizioni, che hanno avuto un grande successo».

L’artista Maurizio Lampis, alla sua 76esima mostra, ha sottolineato: «Ci saranno rappresentazioni uniche di quadri, artisti e personaggi famosi, come Valentino Rossi. È un orgoglio poter esporre per la prima volta nella mia città. Porterò 20 monumenti della Sardegna e alcuni tra i più famosi al mondo». La mostra sarà aperta tutti i giorni con ingresso gratuito. L’inaugurazione, nella quale si esibirà il vincitore di “The Voice Kids” Matteo Trullu, sarà dalle 18.30 del 24 aprile e sarà necessaria la prenotazione. Dal giorno successivo l’ingresso sarà ad accesso libero, compresi i giorni festivi.



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