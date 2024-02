La storia è incentrata sulla figura della partigiana e attivista comunista Teresa Noce, una delle ventuno donne elette all’Assemblea Costituente che hanno contribuito alla stesura della Costituzione Italiana. La sua vicenda umana e politica attraversa il volume a fumetti "Una macchina per due" (ora in libreria), uno dei frutti più significativi del progetto “I ragazzi dell’Internazionale: la nascita del Partito Comunista Italiano raccontata dai giovani”, ideato e gestito da il crogiuolo, Centro di intervento teatrale e culturale di Cagliari, selezionato e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il fumetto, pubblicato dalla casa editrice Condaghes, è stato ideato dalle allieve e dagli allievi della classe 3ªD del Liceo Scientifico Sportivo del Convitto Vittorio Emanuele II di Cagliari (anno scolastico 2022-23), scritto dallo sceneggiatore Daniele Mocci e illustrato dal disegnatore Jean Claudio Vinci.

Le pagine dell’opera

In particolare, nelle pagine del libro vengono raccontate le esperienze di una Teresa Noce giovanissima, coinvolta in prima linea nelle lotte per la difesa dei diritti delle lavoratrici alla FIAT di Torino all’indomani della Prima guerra mondiale, e l’incontro tra la protagonista e Luigi Longo, che in seguito diverrà suo marito e segretario del PCI. Con “I ragazzi dell’Internazionale”, il Centro di intervento teatrale il Crogiuolo diretto da Rita Atzeri, ha dato vita a un’indagine artistica sulla militanza di Teresa Noce nel Partito comunista e sulle idee da lei coltivate. In campo anche Laura Stochino che, oltre a essere la docente di Storia della classe, è la referente per la didattica dell’Issasco (Istituto per la storia dell’antifascismo e della società contemporanea), partner del progetto sul piano scientifico e operativo. Il volume "Una macchina per due”, oltre alla storia a fumetti, comprende un’introduzione di Laura Stochino e una nota finale firmata da Giuseppe Longo, il figlio di Luigi.

© Riproduzione riservata