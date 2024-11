Libri, radio, podcast, eventi musicali e talk sull’attualità per immaginare scenari futuri: la prima edizione del festival letterario “Incipit” accende una luce collettiva sulla comunicazione e la società odierna raccontata attraverso il lavoro e il pensiero di autori e musicisti, esperti e giornalisti, esordienti e personaggi di fama nazionale. Dal 28 al 30 novembre sarà Cagliari l’epicentro del festival “Incipit: officina di scenari futuri”, con incontri nella sala conferenze dell’Exma, ma anche laboratori e live musicali al Radio X Social Club, sempre in via San Lucifero 71.

«Siamo molto felici di essere riusciti a realizzare un festival letterario cross-mediale, libero e gratuito», spiega la direttrice artistica, Martina Benoni. «Incipit nasce proprio dalla volontà di diffondere la lettura e la narrazione attraverso ogni sua forma di espressione: dall’ascolto on air alla partecipazione dal vivo, dall’interpretazione espressiva alla musica e all’immagine. Giovedì 28 l’anteprima sarà così dedicata all’ultimo libro del fotografo Luca Tamagnini, che attraverso i suoi scatti regala un emozionante racconto per immagini della Sardegna, e a un reading-concerto dedicato a Michela Murgia. Porremo l’accento su autori e giovani creativi sardi. Un’occasione per indagare sulle nuove suggestioni artistiche, musicali e culturali, cercando una contaminazione con le nuove uscite nazionali. Lo faremo con rinomati autori come Alessandro Aresu e Mariangela Pira, sardi d’origine che ci offrono una lettura ponderata sul mondo da importanti istituzioni, giornali ed emittenti televisive, ma anche sperimentando nuovi modelli di stare e pensare insieme, come il poetry slam dedicato a Enrico Berlinguer».

Si parte giovedì 28 alle 18.30, con la presentazione del libro fotografico di Luca Tamagnini "Sardegna, paesaggio costiero" (Photoatlante 2024) per poi lasciare spazio alla musica: alle 19.30 lo spettacolo ideato da Lia Careddu e Arrogalla sul libro di Michela Murgia "Ricordatemi come vi pare" (Mondadori 2024), di fatto un omaggio all’autrice e intellettuale scomparsa nel 2023. Dalle 21 il live musicale “Jazz Alarm” con il Gianrico Manca New 4tet. Venerdì 29, alle 18.30, il palco sarà per Luca Foschi, cronista e romanziere con l’opera "Al Ghalas. L'ora più buia per il Medio Oriente" (Bompiani Overlook, 2024), in dialogo con Francesca Mulas Fiori. Alle 19.30 uno degli incontri più attesi del festival, con la prima presentazione a Cagliari del libro di Alessandro Aresu "Geopolitica dell’intelligenza artificiale" (Feltrinelli, 2024), in un talk sulle ultime novità di Internet e dell’AI con l’imprenditore e politico Renato Soru e il giornalista e fondatore di Radio X Sergio Benoni.

La giornata di sabato 30, a partire dalla mattina, si impreziosisce di laboratori gratuiti per i giovani: da quello sul fumetto, realizzato in collaborazione con l’Accademia d’Arte di Cagliari, a quello di giornalismo sportivo con il responsabile della comunicazione del Cagliari calcio Fabio Frongia e il telecronista di basket Roberto Rubiu. Alle 12 si continua con la presentazione del libro di Stefano Obino "Bartolomeo Salazar. Il silenzio della peste" (Camena edizioni, 2024), in dialogo con Martina Benoni. In serata, dalle 18.30, l’ospite d’onore sarà la giornalista e conduttrice di Sky TG24, esperta di finanza e politica internazionale, Mariangela Pira, in dialogo con Laura Fois sull’attualità e il mondo dei podcast. Segue, sempre nella sala conferenze dell’Exma, la presentazione dell’ultima fatica di Piergiorgio Pulixi "La donna nel pozzo" (Feltrinelli, 2024). Dialoga con l’autore Giovanni Follesa. La serata si chiude col contest di poesia Poetry Slam, che per l’occasione farà una “chiamata alle rime” dedicata all’uomo e al politico Enrico Berlinguer. Tra gli altri, parteciperanno alla sfida il presidente della Lega Italiana Poetry Slam Andrea Fabiani, il poeta Stefano Raspini e il performer Carlo Bussinada Rosas.

"Incipit" si chiude domenica 1 dicembre con un doppio appuntamento: il primo a Cagliari con una mattinata all’aria aperta, alla scoperta di alcuni dei luoghi presenti nella guida 111 luoghi di Cagliari che devi proprio scoprire (Emons 2022). Claudia Caredda, guida turistica di Trip Sardinia, accompagnata da Sergio Benoni, co-autore del libro insieme all’indimenticabile fotografa Daniela Zedda, porterà i partecipanti in un tour alla scoperta dei luoghi meno convenzionali e conosciuti del capoluogo isolano. Alle 17.30, il festival calerà il sipario alla biblioteca comunale di Uri con la presentazione del libro di Marco Atzeni "Le due città" (Maestrale, 2024), diventato subito un caso letterario. Per l’occasione sarà accompagnato dalle letture del collettivo letterario sassarese Clip Informale.

