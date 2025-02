Si chiama “Dalla Svezia alla Sardegna Connected by Art” ed è la mostra, frutto dell’incontro tra i licei artistici di Cagliari e Lund, in Svezia, che fino al prossimo 8 febbraio verrà ospitata alla Mem di via Mameli.

Venticinque opere frutto del lavoro congiunto degli studenti del liceo artistico e musicale “Foiso Fois” di Cagliari e del liceo di arti visive “Spyken” di Lund, in Svezia. Le opere sono state realizzate dagli studenti svedesi ed eseguite con tecniche diverse, tra cui matita, acquerello, acrilico, olio su tela e su pannello, acquerello e china, penna acrilica e tecnica digitale.

Il progetto, nato durante l’anno scolastico 2023-2024, vuole promuovere lo scambio di competenze interculturali e favorire il dialogo tra giovani di diverse provenienze.

Un obiettivo ben raggiunto anche per gli assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Cultura del Comune, che, proprio per questo, hanno deciso di mettere a disposizione la Mem per l'ultima tappa sarda del progetto. L'esposizione, il cui allestimento è curato dal Teatro del Sale, sarà visitabile nella Sala mostre del polo multiculturale di via Mameli dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata