"E- stiamo al parco", la rassegna di teatro ragazzi, organizzata da Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale - a Casa Saddi in via Ettore Fieramosca 17 a Pirri chiude la rassegna mercoledì 31 luglio. Alle 17 porpone l’ultimo appuntamento con "Le avventure di Antonigheddu", uno spettacolo di burattini con Sara Pisu ed Erwan Gourlay (produzione Lecirquedesabricots) della durata di 30 minuti e dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Uno spettacolo comico, musicale ed interattivo.

Antonigheddu è un bambino come gli altri, ma nel suo villaggio si annoia e non si sente a suo agio, decide quindi di partire all'avventura. Durante il suo viaggio incontrerà: mostri, principesse e fantasmi. Tanti pericoli, ma anche tante belle sorprese lo aspetteranno.

Nel corso degli anni l’attenzione de “Il crogiuolo” al teatro per l’infanzia è cresciuta sempre più, questo infatti è uno spazio creativo privilegiato che consente di rivolgere l’attenzione ai giovani spettatori con temi anche importanti ma sempre portati in una dimensione giocosa.

E-stiamo al parco, è la rassegna estiva dedicata proprio ai bambini ed alle bambine a partire dai tre anni d’età, in programma a Casa Saddi, via Ettore Fieramosca 17 Pirri Cagliari, dal 12 al 31 luglio, ore 17. Otto titoli hanno viaggiato dal teatro d’attore al teatro di figura, dai racconti della tradizione sarda alle fiabe classiche, dall’innovazione tecnologica del video mapping alla tradizione dei burattini a guanto, per parlare di amicizia, integrazione e pace.

