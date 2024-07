La musica come motore e anima della spiritualità, strumento di ascolto e di cura per il creato: si terrà sabato 20 luglio a Cagliari il più grande concerto di musica sacra della Sardegna, con oltre 600 parrocchie di tutta la Sardegna e quasi 1000 Corali invitate.

“Mama, Fiza e Isposa de Su Segnore” il titolo scelto per l’evento che vedrà la partecipazione di 50 coristi della Diocesi di Roma diretti dal Maestro Mons. Marco Frisina, sacerdote, biblista e compositore di fama internazionale, accompagnati da 40 musicisti del Conservatorio di Musica di Cagliari in una location d’eccezione, la Basilica di Nostra Signora di Bonaria.

Per l’occasione il Maestro Frisina ha rielaborato per coro e orchestra il noto componimento sardo “Deus Ti Salvet”. Nel corso del concerto sarà anche presentato per la prima volta l’inedito brano del maestro Frisina "Christ is My Hope", presentato qualche giorno fa e dedicato al Giubileo dei giovani.

Monsignor Baturi: «Il canto è una delle espressioni più elementari per l’uomo, che lo utilizza per veicolare i propri sentimenti. Una Comunità cantando esprime la sua gioia e il suo dolore, nella preghiera il canto diventa manifestazione del rapporto con Dio. E questo è ancora più importante in un momento storico caratterizzato da guerre, incertezze, sangue e dolore. Quello di sabato sarà un momento di maggiore consapevolezza, preghiera e della volontà condivisa di costruire un mondo migliore».

Valentina Pistolesi, Responsabile Sostenibilità Organizzativa e Legale di 4Dharma: «L’evento vuole rappresentare un momento di partecipazione allargata e si propone, nella prospettiva del dono, di rafforzare il senso di Comunità e di Custodia del Creato veicolando i valori più profondi legati alla condivisione degli spazi e del tempo che, anche attraverso la musica, diventa uno tra i più importanti aggregatori sociali».

Don Mariano Matzeu, Responsabile della Pastorale Giovanile Diocesana e Incaricato Regionale: «È con profonda gratitudine che abbiamo accolto la partecipazione a Cagliari di Monsignor Frisina che eseguirà per la prima volta l’Inno del Giubileo dei Giovani, portando anche in Sardegna l’atmosfera internazionale di questi incontri che coinvolgono migliaia di giovani. Il canto è elemento unificante e diventa, in questo contesto, l’espressione più alta della preghiera e della gioia di ritrovarsi insieme».

Il Maestro Frisina, per la prima volta in Sardegna con il Coro della Diocesi di Roma, sarà protagonista di una intera giornata di lavori inserita nell’ambito dell’evento promosso da 4Dharma, società benefit che si distingue per il suo impegno nella rigenerazione di spazi urbani, ponendo la Custodia del Creato come principio guida fondamentale, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Cagliari e con i Padri Mercedari di Bonaria. Il programma ha il patrocinio del Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, della Scuola “Le vie della musica” della Parrocchia di Santo Stefano di Quartu Sant’Elena e della società di trasporti Baire di Capoterra.

Il concerto, gratuito fino a esaurimento posti, sarà preceduto nel pomeriggio alle 16.30 dalla Masterclass “La musica per la Liturgia”, tenuta dal Maestro Frisina nell’Aula Magna del Seminario Diocesano e a cui parteciperanno 400 coristi da tutta la Sardegna. Iscriversi gratuitamente è ancora possibile - per pochi posti disponibili - all’indirizzo email: frisina@4dharma.it

L’evento rappresenta anche un omaggio al ricordo di Don Alberto Pistolesi, mancato in un tragico incidente, che nella giornata odierna avrebbe festeggiato i suoi 45 anni. Amante della musica in tutte le sue forme ed espressioni, promotore di momenti di condivisione e grande organizzatore di eventi con i giovani, Don Alberto Pistolesi ha lasciato un ricco patrimonio spirituale e umano che ancora oggi, ne mantiene viva la memoria e l’esempio.

L’ultimo appuntamento con Monsignor Frisina e la corale della Diocesi di Roma è per il giorno successivo, il 21 luglio alle 10, nella Basilica Nostra Signora di Bonaria alla Santa Messa Presieduta dal Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari, accompagnati in questa occasione anche dalle Corali della Basilica.

