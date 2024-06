Prendono il via gli spettacoli del cartellone estivo cabrarese. Dopo l’inaugurazione di ieri, nella piazza della Cattedrale di Oristano, del Festival dell’Archeologia, l’appuntamento è oggi a Cabras nei giardini del museo civico Giovanni Marongiu in via Tharros.

Dalle 21 si alterneranno sul palco personalità di spicco, come Paolo Mieli, Marcello Veneziani e Sean Hemingway, curatore presso il Metropolitan Museum of Art di New York. Presenta Ambra Pintore. Il centro storico di Cabras si animerà poi a partire da domenica 30 giugno alle 22, con il primo spettacolo della rassegna Giganti di Cabras, organizzato in collaborazione con l’Associazione Flamencoristano.

Nella piazza Eleonora, di fronte al palazzo comunale, saranno in scena più di venti persone, tra ballerine e musicisti, per dare vita ad una serata emozionante e coinvolgente. Il titolo dello spettacolo, Entre dos Aguas, oltre ad essere un omaggio al grande chitarrista Paco de Lucia, è perfetto per descrivere il legame che unisce la Penisola del Sinis ai luoghi dell’Andalucia: due territori unici, caratterizzati dalla presenza di mare e stagni, mestieri antichi e tradizioni tramandate di generazione in generazione. L’associazione Flamencoristano nasce con l’obiettivo di diffondere e valorizzare la cultura popolare folkloristica, in particolare quella del flamenco in tutte le sue forme. Presenta Marta Loddo, la direzione artistica è di Serena Veraldi e Paola Savino.

