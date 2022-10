Ritornano a Bottidda i festeggiamenti della Beata Vergine del Rosario, una festa molto sentita dagli abitanti di questo centro del Goceano (e non solo).

Ieri i consueti riti religiosi (molto sentiti), la splendida sfilata di cavalieri e in serata esibizione molto apprezzata di gruppi folcloristici, presentati da Claudia Licheri.

Si prosegue oggi, con musica e giochi per bambini, cocktail party e musica per tutti in piazza con dj set.

"Dopo le restrizioni per la pandemia la festa della Beata Vergine del Rosario suggella, tra le precauzioni del caso, il ritorno alla normalità - commenta il sindaco di Bottidda Ivo Nieddu -. Rivedere la piazza gremita è stata un'emozione. Tantissime le presenze, anche da fuori, in un clima di grande cordialità. Possiamo quindi ritenerci soddisfatti. Un grande plauso al comitato religioso e civile che sta gestendo al meglio tutti gli appuntamenti".



