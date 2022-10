Il “Treno della Memoria”, partito da Trieste lo scorso 6 ottobre da Roma per commemorare il centenario della traslazione del Milite Ignoto, transiterà anche per la stazione di Borore. ll passaggio è previsto per lunedì 24 ottobre per le ore 18.30.

I cittadini di Borore si riuniranno alle 18.30 presso il piazzale della stazione.

“Sarà l'occasione per tutti i bororesi – spiega il sindaco Tore Ghisu - per rendere omaggio al passaggio del convoglio e insieme all'Amministrazione Comunale e alle Istituzioni locali, rendere gli onori alla memoria del Milite Ignoto”.

Il treno percorrerà l’itinerario che congiunge i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e concluderà il viaggio a Roma, il 4 novembre prossimo, in concomitanza con le celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

L’evento è promosso dallo Stato Maggiore della Difesa, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato e con il supporto di Fondazione F.S.

