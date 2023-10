Laboratori completamente autonomi per la produzione di fiori, sfruttando le tecnologie innovative e le tecniche di indoor farming e vertical farming, la coltivazione all’interno su più livelli, riducendo i costi legati a pesticidi e acqua. Si chiama Bloom LABS l’idea d’impresa vincitrice della Start Cup Sardegna 2023. Il gruppo è composto da Stefano Mattu, Maddalena Torlini, Filippo Torlini e Silvio Piredda dell'Università di Cagliari.

La Start Cup Sardegna, competizione tra idee d’impresa innovative organizzate dagli atenei di Sassari e Cagliari, ha celebrato la finale nell’aula magna dell’Università di Sassari con il coordinamento dell’Ufficio Terza Missione e Territorio dell’ateneo. Hanno collaborato Progetto INNOIS, INNOvazione e Idee per la Sardegna e la Fondazione di Sardegna, con i contributi di Banco di Sardegna, Verde Vita, Abinsula, Sardegna Ricerche e Mentefredda.

Al secondo posto si è classificata Drivehia, di cui fanno parte Francesco Dettori, Mario Sedilesu e Pietro Zaccardo. Si tratta di una piattaforma rivoluzionaria per il settore del trasporto merci via terra poiché intende favorire la consolidazione del carico, ossia l'ottimizzazione del riempimento dei veicoli, tagliando i costi, riducendo le emissioni e aumentando i guadagni per le imprese.

Al terzo posto e-Mago, gruppo composto da Michela Melis, Mauro Franceschelli e Diego Deplano. Il loro progetto d'impresa è quello di sviluppare reti smart e architetture di coordinamento brevettate per l’incremento dell’energia condivisa e il risparmio in comunità energetiche.

I tre vincitori si sono aggiudicati premi in denaro e servizi: al primo classificato 5mila euro offerti dal Banco di Sardegna; al secondo classificato 3mila euro messi a disposizione da Abinsula e Verde Vita; al terzo classificato 2mila euro concessi ancora da Abinsula e Verde Vita. A questi riconoscimenti si aggiunge lo “special prize” di Sardegna Ricerche.

Adesso le tre idee, legate al mondo della ricerca accademica, rappresenteranno la Sardegna al Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la fase nazionale della Competizione, che coinvolge circa 50 atenei italiani e il CNR, in programma a Milano il 30 novembre e il 1° dicembre 2023.

