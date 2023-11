«In questo momento i nostri sforzi sono anche fortemente concentrati sulle infrastrutture strategiche, centri nevralgici di sviluppo, di attrazione di competenze internazionali e quindi di creazione di nuove opportunità e credo che il nostro Paese sia predestinato ad accogliere Einstein Telescope, un'opera straordinaria capace di captare in maniera innovativa le onde gravitazionali».

Lo ha ribadito la ministra per la Ricerca Anna Maria Bernini, in occasione delle celebrazioni dei 60 anni della Fondazione e Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana” e dei 40 anni del Manifesto di Erice, che promuove la scienza come strumento al servizio dell'uomo.

«Stiamo lavorando – ha aggiunto Bernini – per spiegare all'Europa e al mondo le ragioni delle nostre convinzioni e che l'indirizzo migliore per Einstein Telescope sia la Sardegna, la Barbagia, la miniera di Sos Enattos e Lula».

