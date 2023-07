Quattro giorni di festa all’insegna dei sapori tipici. In via della Torre non mancheranno i food truck arrivati da alcune regioni italiane.

Con varie contaminazioni internazionali ed etniche, come dimostrano le presenze provenienti da Argentina, Brasile, Spagna e Messico.

Bari Sardo ospita la Festa del gusto: da oggi a domenica tanti stand dedicati al cibo da strada aprono nella Marina dove si annunciano migliaia di visitatori pronti a soddisfare palato e stomaco. Ai sapori internazionali, come paella, asado e churrasco, saranno affiancati piatti tradizionali di Lazio, che rafforza la propria presenza con uno stand interamente dedicato alla porchetta di ariccia, Puglia, Sicilia e Veneto, specializzato nelle varie preparazioni del Galletto ruspante.

In vetrina, dalle 19 in poi (consueto orario nei tre giorni) non mancheranno i piatti ogliastrini preparati con prodotti a chilometro zero. Ma il festival va oltre il cibo e la birra (artigianale), con un contorno di musica e spettacoli: dai balli latino-americani al flamenco, con la presenza delle ballerine brasiliane e le sonorità country. Non solo una festa di cibi e musica, ma anche una vetrina importante per il paese di Bari Sardo: sono 150 tra cuochi e staff al seguito del format.

Alloggeranno nelle strutture del territorio, generando un impatto economico sull'indotto. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune amministrato da Ivan Mameli.

