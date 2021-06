“L’ultima cena” con tutti gli apostoli che parlano tra di loro non ci sarà più. A Baratili San Pietro il murale realizzato dall’artista Otello Manconi, quello che da quattro anni campeggia su una parete di casa Carta Galassi, in via Roma, verrà cancellato. La decisione di eliminare l’opera realizzata dall'artista di Baratili su commissione della vecchia amministrazione è stata presa dal Comune guidato dal primo cittadino Alberto Pippia. Il motivo? Il dipinto non è stato mai autorizzato. L'iter previsto per legge non è stato mai seguito. In sostanza è stato commissionato dal Comune (e anche pagato) che però non ha mai chiesto il parere agli Enti preposti come lo stesso Ufficio tecnico, la Soprintendenza, il Servizio di Tutela del paesaggio e tanti altri Enti. Il momento per la cancellazione non è stato scelto a caso. All'interno dello storico edificio di proprietà comunale sono in corso i lavori di ristrutturazione. Gli operai a beve si trasferiranno all'estero e presto le pareti verranno tinteggiate e quindi non ci sarà più traccia dell'opera commissionata dalla precedente amministrazione.

"Di tutta questa vicenda l'artista non ha colpa, avendo semplicemente deciso di accettare un incarico dal Comune - precisa il sindaco Alberto Pippia -. La cancellazione ora è la soluzione più giusta e veloce. Se l'opera fosse stata autorizzata sarebbe rimasta anche in fase di ristrutturazione dell'edificio, ma poiché le autorizzazioni non ci sono abbiamo deciso di procedere in questo modo”.

